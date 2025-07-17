هجوم بطائرة مسيرة يستهدف حقل طاوكي النفطي في كردستان العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي.إن.أو) في منطقة زاخو بشمال العراق.



وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع.

