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ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس لتفادي تعرض الاستقرار في سوريا للخطر
أخبار دولية
2025-07-17 | 06:42
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ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس لتفادي تعرض الاستقرار في سوريا للخطر
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن سوريا يجب ألا تصبح ساحة للتوتر الإقليمي، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية تقول إنها تهدف إلى حماية الدروز السوريين.
وجاءت التعليقات بعد تصاعد العنف في سوريا أمس الأربعاء.
وقال فاديفول في بيان: "في ضوء الغارات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك في دمشق، أدعو جميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية إلى الإحجام عن أي شيء يعرض الاستقرار وعملية الانتقال السياسي في سوريا للخطر".
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