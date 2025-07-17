الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا يعبر عن حزنه البالغ لمقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية بغزة
أخبار دولية
2025-07-17 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البابا يعبر عن حزنه البالغ لمقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية بغزة
عبر البابا ليو عن حزنه اليوم الخميس لمقتل شخصين في أعقاب غارة إسرائيلية على ما يبدو على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وجدد التعبير عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار.
وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، قال البابا ليو إنه "يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري".
وأشارت البرقية إلى أنه "يؤكد لكاهن الرعية، الأب جبرائيل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي".
وجدد البابا "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وعبر عن "أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة".
أخبار دولية
البالغ
لمقتل
شخصين
كنيسة
كاثوليكية
التالي
كوريا الجنوبية وتركيا تتفقان على التعاون في الدفاع والطاقة النووية والطاقة الخضراء
محكمة في بروكسل أمرت حكومة إقليم الفلمنك بوقف عمليات نقل العتاد العسكريّ إلى إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:28
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
آخر الأخبار
07:28
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
0
رياضة
2025-07-04
بعد وفاة جوتا... محمد صلاح يعبر عن حزنه في منشور مؤثر (صورة)
رياضة
2025-07-04
بعد وفاة جوتا... محمد صلاح يعبر عن حزنه في منشور مؤثر (صورة)
0
آخر الأخبار
2025-06-14
وكالة تسنيم الإيرانية: مقتل شخصين في هجوم إسرائيليّ مباشر على سيارة إسعاف في أذربيجان الغربية
آخر الأخبار
2025-06-14
وكالة تسنيم الإيرانية: مقتل شخصين في هجوم إسرائيليّ مباشر على سيارة إسعاف في أذربيجان الغربية
0
أخبار دولية
2025-04-26
مقتل 12 جنديًا في النيجر في هجوم واعتقال شخصين
أخبار دولية
2025-04-26
مقتل 12 جنديًا في النيجر في هجوم واعتقال شخصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:35
نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"
أخبار دولية
09:35
نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"
0
أخبار دولية
09:05
مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية
أخبار دولية
09:05
مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية
0
أخبار دولية
08:53
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور
أخبار دولية
08:53
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور
0
أخبار دولية
08:50
حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل
أخبار دولية
08:50
حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
0
أخبار لبنان
04:22
ابن مدينة ميس الجبل رئيسًا لاتحاد بلديات جبل عامل
أخبار لبنان
04:22
ابن مدينة ميس الجبل رئيسًا لاتحاد بلديات جبل عامل
0
آخر الأخبار
07:28
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
آخر الأخبار
07:28
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
0
آخر الأخبار
2025-06-07
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين ٣ مركبات على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس قبل النفق وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2025-06-07
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين ٣ مركبات على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس قبل النفق وحركة المرور كثيفة في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
لقاء حواري في بيروت تناول سبل النهوض الإقتصادي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:10
لقاء حواري في بيروت تناول سبل النهوض الإقتصادي في لبنان
0
أخبار لبنان
04:13
مخزومي: ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت
أخبار لبنان
04:13
مخزومي: ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت
0
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
13:47
القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق
0
أمن وقضاء
13:45
الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين
أمن وقضاء
13:45
الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـGambling Online
تقارير نشرة الاخبار
13:42
النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـGambling Online
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:51
"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني
فنّ
11:51
"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني
2
أمن وقضاء
12:11
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
12:11
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
3
فنّ
14:29
"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها
فنّ
14:29
"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها
4
فنّ
16:06
زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)
فنّ
16:06
زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)
5
منوعات
12:25
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
منوعات
12:25
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:09
السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان
7
منوعات
15:31
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
منوعات
15:31
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More