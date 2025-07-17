كوريا الجنوبية وتركيا تتفقان على التعاون في الدفاع والطاقة النووية والطاقة الخضراء

ذكرت الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان أن الرئيس لي جيه-ميونغ ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية والطاقة الخضراء.