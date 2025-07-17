رويترز عن مصدرين: دبلوماسيون غربيون كانوا قرب وزارة الدفاع السورية وقت الهجوم الإسرائيلي

أعلن شخصان أحدهما شاهد سوري أن دبلوماسيين غربيين كانوا يمرون قرب وزارة الدفاع السورية في دمشق بمركبات مصفحة عندما قصفت إسرائيل المبنى بعدة صواريخ أمس الأربعاء.



وأضاف المصدران لرويترز، أن السيارات لم يلحق بها أذى وواصلت الطريق إلى وجهتها، وأحجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول جنسيات الدبلوماسيين أو عددهم.