حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل

تجاوزت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا في خلال الأيام الماضية 500 قتيل، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس، بعيد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة.



وأحصى المرصد في عداد القتلى 79 مسلحا درزيا و154 مدنيا من السويداء، ضمنهم 83 شخصا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية" خلال الاشتباكات، التي أودت كذلك بـ243 عنصرا من القوات الحكومية و18 مسلحا بدويا، إضافة الى ثلاثة من أبناء عشائر البدو "أعدموا ميدانيا على يد مسلحين دروز".

كما قتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الاسرائيلية.