8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور

أسفر قصف لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في غرب السودان عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة آخرين بجروح الخميس، بحسب ما أفادت مجموعة إنقاذ محلية.وأفادت "غرفة طوارئ معسكر أبو شوك" في بيان، بأن المخيم شهد قصفا "مدفعيا عنيفا من قبل قوات الدعم السريع.. بقذائف ثقيلة مما أسفر عن (مقتل) ثمانية أشخاص".وتشهد الفاشر الخاضعة لحصار من قوات الدعم السريع منذ العام الماضي، معارك عنيفة بين طرفي النزاع في منطقة تعاني من المجاعة.ويأتي هجوم الخميس، بعد أيام على سلسلة هجمات نفّذتها قوات الدعم السريع وأسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا، بينهم 35 طفلا، في قرى عدة في شمال كردفان، إلى جنوب غرب العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب بيان صدر هذا الأسبوع عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "يجب ألا يتعرض أي طفل لرعب كهذا.. العنف ضد الأطفال غير مقبول وينبغي أن يتوقف فورا".