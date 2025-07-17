الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور

أخبار دولية
2025-07-17 | 08:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك في دارفور

أسفر قصف لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في غرب السودان عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة آخرين بجروح الخميس، بحسب ما أفادت مجموعة إنقاذ محلية.
     
وأفادت "غرفة طوارئ معسكر أبو شوك" في بيان، بأن المخيم شهد قصفا "مدفعيا عنيفا من قبل قوات الدعم السريع.. بقذائف ثقيلة مما أسفر عن (مقتل) ثمانية أشخاص".
     
وتشهد الفاشر الخاضعة لحصار من قوات الدعم السريع منذ العام الماضي، معارك عنيفة بين طرفي النزاع في منطقة تعاني من المجاعة.
     
ويأتي هجوم الخميس، بعد أيام على سلسلة هجمات نفّذتها قوات الدعم السريع وأسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا، بينهم 35 طفلا، في قرى عدة في شمال كردفان، إلى جنوب غرب العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب بيان صدر هذا الأسبوع عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
     
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "يجب ألا يتعرض أي طفل لرعب كهذا.. العنف ضد الأطفال غير مقبول وينبغي أن يتوقف فورا".
     
 

أخبار دولية

لقوات

الدعم

السريع

دارفور

LBCI التالي
مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية
حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-03

قتلى في مدينة سودانية استولت عليها قوات الدعم السريع

LBCI
أخبار دولية
2025-07-14

ناشطون سودانيون: قوات الدعم السريع قتلت ما يقرب من 300 شخص

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر

LBCI
أخبار دولية
2025-05-30

قوات الدعم السريع تقصف مستشفيين في ولاية شمال كردفان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:35

نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"

LBCI
أخبار دولية
09:05

مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية

LBCI
أخبار دولية
08:50

حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل

LBCI
أخبار دولية
08:17

رويترز عن مصدرين: دبلوماسيون غربيون كانوا قرب وزارة الدفاع السورية وقت الهجوم الإسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-14

هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:22

ابن مدينة ميس الجبل رئيسًا لاتحاد بلديات جبل عامل

LBCI
آخر الأخبار
07:28

البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-07

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين ٣ مركبات على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس قبل النفق وحركة المرور كثيفة في المحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

لقاء حواري في بيروت تناول سبل النهوض الإقتصادي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:13

مخزومي: ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت

LBCI
أخبار دولية
23:48

الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق

LBCI
أمن وقضاء
13:45

الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـGambling Online

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:51

"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني

LBCI
أمن وقضاء
12:11

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...

LBCI
فنّ
14:29

"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها

LBCI
فنّ
16:06

زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)

LBCI
منوعات
12:25

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
منوعات
15:31

أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More