مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية

حضّ المسؤول الكردي البارز بدران جيا كورد الخميس الحكومة الانتقالية على "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية، بعد أعمال عنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أودت بحياة أكثر من 500 شخص.وكتب كورد في منشور على "إكس" أن "على الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف المكونات، مع احترام خصوصية كل مكون وهويته الثقافية والدينية".انسحبت القوات الحكومية ليل الأربعاء الخميس من محافظة السويداء بعد اشتباكات دامية مع مسحلين دروز فاقمت مخاوف الأقليّات، وطرحت مجددا تساؤلات إزاء قدرة السلطات على التعامل مع الأقليات على وقع أعمال عنف على خلفية طائفية طالت مكونات عدة في البلاد.وتخللت الاشتباكات انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية لـ83 مدنيا درزيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعادت إلى الأذهان أعمال العنف التي حصلت في الساحل السوري وقتل فيها المئات من الأقلية العلوية، فضلا عن انتهاكات تعرّضت لها أقليات أخرى.