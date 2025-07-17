نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة" بعد ضرب بلاده أهدافا عسكرية وحكومية في دمشق وأنحاء أخرى من البلاد وسط اشتباكات دامية بين القوات الحكومية السورية والأقلية الدرزية في منطقة السويداء.



وأضاف نتانياهو في بيان "إن وقف إطلاق النار انتزع بالقوة، ليس من خلال المطالب أو الاسترحام، بل بالقوة"، مشيرا إلى أن القوات السورية بدأت مساء الأربعاء انسحابها من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.