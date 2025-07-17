عائلة شيخ درزي ظهر في مقطع مصور يتعرض لإهانة تعلن أنه حي

أعلنت حفيدة الشيخ الدرزي مرهج شاهين الخميس العثور عليه حيا في جنوب سوريا، بعدما كانت عائلته تبلغت من مجهول وفاته بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتعرض لإهانة من مسلح حلق له شاربيه.وقالت كريستين شاهين لوكالة فرانس برس "الحمدلله جدي موجود الآن في منزله" في قرية الثعلة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.وأضافت "بعد فكّ الحصار عن قريتنا، وجده الشباب وهو بخير"، في إشارة الى مسلحين دروز ينضوون في فصائل محلية خاضت اشتباكات دامية مع القوات الحكومية التي انسحبت ليل الأربعاء الخميس من المحافظة.وانتشر الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع مصوّر يظهر فيه شاهين (80 عاما) أمام منزله بينما يضع عنصر بزي عسكري يده على رأسه ويحلق بيده الأخرى شاربيه، وهو ما يعد فعلا شديد الإهانة في السياق الديني والاجتماعي لدى الطائفة الدرزية.وبدا شاهين في الفيديو عاجزا بينما يحيط به عدد من المسلحين ويطلب منه أحدهم أن "يسلّم السلاح".وكتبت كريستين بعد ساعات من تداول المقطع المصور على حسابها على فيسبوك "جدي استشهد"، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر الانترنت.وقالت الأربعاء لفرانس برس إن شخصا مجهولا أبلغ عمتها بعد اتصالها مرارا على رقم جدها أنه "لقي حتفه"، من دون تفاصيل أخرى.ولم تتمكن العائلة بعد، وفق كريستين، من معرفة ملابسات احتجازه، بسبب صعوبة الاتصالات ونزوح العدد الأكبر من سكان القرية، في وقت تواصل فصائل درزية عمليات تمشيط في مدينة السويداء ومحيطها.