الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى "بحماية فرنسا التاريخية" أمر "غير مقبول"

أخبار دولية
2025-07-17 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى &quot;بحماية فرنسا التاريخية&quot; أمر &quot;غير مقبول&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى "بحماية فرنسا التاريخية" أمر "غير مقبول"

كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس على منصة اكس أن فرنسا تدين القصف "غير المقبول" الذي طاول كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية".
     
واضاف بارو "أعربت لبطريرك اللاتين في القدس عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة".
     
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في رد مكتوب على سؤال طرحه سناتور العام 2014 بأن "فرنسا تحمي مجموعات دينية كاثوليكية في إسرائيل وفلسطين. وهذا الدور هو إرث تاريخ طويل يعود الى التنازلات التي وقعها فرنسوا الأول مع السلطان سليمان القانوني العام 1535".
     
واضافت الوزارة أنه منذ عشرينات القرن الفائت، لم يعد لفرنسا "دور قانوني لحماية مسيحيي الشرق الكاثوليك. لكن الاتفاقات التي وقعت بين فرنسا والسلطنة العثمانية في ميتيليني العام 1901 والقسطنطينية العام 1913 والتي نصت على ان تحمي فرنسا مجموعات دينية كاثوليكية في الأراضي المقدسة، اعترفت بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ولا تزال سارية".

أخبار دولية

الخارجية

الفرنسي:

كنيسة

"بحماية

فرنسا

التاريخية"

"غير

مقبول"

LBCI التالي
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
ويتكوف: مفاوضات غزة تسير بشكل جيد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:04

وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى "بحماية فرنسا التاريخية" أمر "غير مقبول"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

ماكرون بعد اتهام فرنسيين بالتجسس في إيران: "استفزاز" و"خيار عدواني غير مقبول"

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-31

وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي "غير مقبول"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-29

مرجعٌ كبير لـ"الجمهورية": نحن أمام عدوان مُستمرّ يحظى بـ"تغطية خارجية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:36

نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"

LBCI
أخبار دولية
13:54

فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي

LBCI
أخبار دولية
13:52

أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:40

وزراء خارجية 11 دولة عربية وإقليمية أكدوا دعم أمن سوريا وسيادتها ودانوا الإعتداءات الإسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

خامنئي: الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة النظام في إيران

LBCI
فنّ
2025-07-14

الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...

LBCI
فنّ
2025-05-04

بعد شائعات خيانة خطيبها لها مع صديقتها... هكذا ردّت سيلينا غوميز!

LBCI
أخبار دولية
2025-06-25

الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
13:24

غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:23

إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…

LBCI
أخبار دولية
13:22

هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

بين الأمن والسياسة والطوائف... البقاع الغربي يجتاز قطوع الفتنة العابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من البيضة إلى الدجاجة... لبنان يطلق إستراتيجية لدعم قطاع الدواجن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

"خدوا أسرارن من صغارن": بحيرة عيون السمك بين مسؤولية الدولة والمواطن

LBCI
أخبار لبنان
13:09

كنيسة مار مارون البوشرية الدورة تحتضن ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:06

زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
11:34

جريمة في جبيل... أطلق النار على حارس أمن مشروع سياحي ولاذ بالفرار

LBCI
منوعات
15:31

أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم

LBCI
أمن وقضاء
10:18

الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

LBCI
أخبار دولية
23:48

الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم

LBCI
خبر عاجل
15:32

سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر

LBCI
أخبار دولية
23:58

ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More