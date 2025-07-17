وزراء خارجية 11 دولة عربية وإقليمية أكدوا دعم أمن سوريا وسيادتها ودانوا الإعتداءات الإسرائيلية

أجرى وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، تركيا ، العراق، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، لبنان ومصر، على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها.وأكد الوزراء في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية اللبنانية "دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها، الترحيب بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، وتأكيد ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ومواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون، الترحيب بالتزام فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي كل الأرض السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على سيادة سوريا يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها الشقيق".وأشار البيان إلى أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الاقليميين وأولوية مشتركة"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سوريا والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".