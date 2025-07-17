أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى "تخريب" وقف إطلاق النار في البلاد.



وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.



وتحدث أردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.