الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي
أخبار دولية
2025-07-17 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي
حثت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.
وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية.
وانسحبت قوات الحكومة التي يقودها الإسلاميون من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية خلال الليل، بعد أن أدى التدخل الأميركي إلى هدنة في القتال الذي لاقى فيه العشرات حفتهم.
لكن مقاتلين من البدو شنوا هجومًا جديدًا، قائلين إن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية.
أخبار دولية
لاحترام
الهدنة
السويداء
إسرائيل
العمل
الأحادي
التالي
السلطات السورية تسحب قواتها بالكامل من محافظة السويداء
نحو 50 قتيلًا وجريحًا في حريق في مركز تجاريّ في الكوت شرق العراق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-13
رويترز عن مندوب الصين بالأمم المتحدة: بيجين تندّد بانتهاكات إسرائيل لسيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها وتحث إسرائيل على الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية الخطيرة
آخر الأخبار
2025-06-13
رويترز عن مندوب الصين بالأمم المتحدة: بيجين تندّد بانتهاكات إسرائيل لسيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها وتحث إسرائيل على الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية الخطيرة
0
أخبار دولية
2025-07-14
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
أخبار دولية
2025-07-14
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
0
أخبار لبنان
2025-07-16
خضر الغضبان: العمل جار على التوصل الى وقف لاطلاق النار في السويداء
أخبار لبنان
2025-07-16
خضر الغضبان: العمل جار على التوصل الى وقف لاطلاق النار في السويداء
0
آخر الأخبار
2025-06-30
وزراء خارجية مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونحث جميع الأطراف على تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة إستقرار المنطقة
آخر الأخبار
2025-06-30
وزراء خارجية مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونحث جميع الأطراف على تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة إستقرار المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:03
الرئيس السوري يتلقى اتصالات تضامن من قادة السعودية وتركيا وقطر بشأن التطورات في الجنوب السوري
أخبار دولية
16:03
الرئيس السوري يتلقى اتصالات تضامن من قادة السعودية وتركيا وقطر بشأن التطورات في الجنوب السوري
0
أخبار دولية
15:32
ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب سوريا إلى 594 قتيلا
أخبار دولية
15:32
ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب سوريا إلى 594 قتيلا
0
أخبار دولية
14:36
نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"
أخبار دولية
14:36
نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"
0
أخبار دولية
13:52
أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا
أخبار دولية
13:52
أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي
آخر الأخبار
2025-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي
0
خبر عاجل
2025-07-13
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
2025-07-13
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
0
آخر الأخبار
16:40
الرئاسة السورية: حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها مسؤولية الدولة وستواصل الحكومة اتخاذ ما يلزم لحماية مواطنيها
آخر الأخبار
16:40
الرئاسة السورية: حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها مسؤولية الدولة وستواصل الحكومة اتخاذ ما يلزم لحماية مواطنيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
0
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
0
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بين الأمن والسياسة والطوائف... البقاع الغربي يجتاز قطوع الفتنة العابرة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بين الأمن والسياسة والطوائف... البقاع الغربي يجتاز قطوع الفتنة العابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البيضة إلى الدجاجة... لبنان يطلق إستراتيجية لدعم قطاع الدواجن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البيضة إلى الدجاجة... لبنان يطلق إستراتيجية لدعم قطاع الدواجن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
"خدوا أسرارن من صغارن": بحيرة عيون السمك بين مسؤولية الدولة والمواطن
تقارير نشرة الاخبار
13:13
"خدوا أسرارن من صغارن": بحيرة عيون السمك بين مسؤولية الدولة والمواطن
0
أخبار لبنان
13:09
كنيسة مار مارون البوشرية الدورة تحتضن ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
أخبار لبنان
13:09
كنيسة مار مارون البوشرية الدورة تحتضن ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:34
جريمة في جبيل... أطلق النار على حارس أمن مشروع سياحي ولاذ بالفرار
أمن وقضاء
11:34
جريمة في جبيل... أطلق النار على حارس أمن مشروع سياحي ولاذ بالفرار
2
أمن وقضاء
10:18
الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة
أمن وقضاء
10:18
الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة
3
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
4
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
5
أخبار دولية
23:58
ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة
أخبار دولية
23:58
ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة
6
خبر عاجل
11:33
مصدر أمني لرويترز: مقاتلون من بدو سوريا يشنون هجوما جديدا في السويداء على مقاتلين من الدروز رغم الهدنة
خبر عاجل
11:33
مصدر أمني لرويترز: مقاتلون من بدو سوريا يشنون هجوما جديدا في السويداء على مقاتلين من الدروز رغم الهدنة
7
منوعات
12:51
من منكم يتذكر مغامرات "حلّها واحتلّها"؟ حصن بويار الفرنسي يعود إلى الواجهة! (فيديو)
منوعات
12:51
من منكم يتذكر مغامرات "حلّها واحتلّها"؟ حصن بويار الفرنسي يعود إلى الواجهة! (فيديو)
8
أخبار لبنان
06:51
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات
أخبار لبنان
06:51
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More