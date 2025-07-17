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فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي

أخبار دولية
2025-07-17 | 13:54
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فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي
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فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي

حثت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية.

وانسحبت قوات الحكومة التي يقودها الإسلاميون من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية خلال الليل، بعد أن أدى التدخل الأميركي إلى هدنة في القتال الذي لاقى فيه العشرات حفتهم.

لكن مقاتلين من البدو شنوا هجومًا جديدًا، قائلين إن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية.
 

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