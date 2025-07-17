نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"

أفاد البيت الابيض بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارولاين ليفيت للصحافيين إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتانياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأميركي لدى علمه بالضربة.



واضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".

