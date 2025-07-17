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ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب سوريا إلى 594 قتيلا
أخبار دولية
2025-07-17 | 15:32
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ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب سوريا إلى 594 قتيلا
قتل 594 شخصا على الاقل في محافظة السويداء بجنوب سوريا، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان بعد أيام عدة من الاشتباكات وانتشار قوات حكومية.
واحصى المرصد مقتل 300 درزي من السويداء بينهم 154 مدنيا، 83 منهم "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". وادت الاشتباكات ايضا الى مقتل 257 من القوات الحكومية و18 من ابناء العشائر البدوية، اضافة الى 3 من ابناء عشائر البدو "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".
أخبار دولية
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