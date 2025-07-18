الرئاسة السورية تتهم المقاتلين الدروز بخرق وقف إطلاق النار

اتّهمت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في السويداء بخرق وقف إطلاق النار، الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة في جنوب البلاد والتي تقطنها غالبية درزية.



وقالت الرئاسة في بيان إنّ "القوات الخارجة على القانون"، المصطلح الذي تستخدمه دمشق لوصف الفصائل الدرزية في السويداء، "باشرت بعملية عنف مروّعة، وثّقها العالم أجمع، تضمّنت ارتكاب جرائم مروّعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدّد بشكل مباشر السلم الأهليّ وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمنيّ".



وحذّرت من جهة ثانية من "استمرار التدخّلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليميّ".