الولايات المتحدة تصنّف جماعة تبنّت هجوم كشمير "منظمة إرهابية"

أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية مجموعة غامضة كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم دام وقع في كشمير في نيسان ودفع بالهند للردّ بشنّ غارات على الأراضي الباكستانية.



ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو "جبهة المقاومة" بأنّها "واجهة ووكيل" لجماعة "عسكر طيبة التي تتخذ باكستان مقرًا وتصنّفها الأمم المتحدة إرهابية.



وقال روبيو في بيان إنّ هذا التصنيف "يظهر التزام إدارة ترامب بحماية مصالح أمننا القوميّ ومكافحة الإرهاب وتطبيق دعوة الرئيس (دونالد) ترامب للعدالة في هجوم باهالغام".



ولم يكن يعرف الكثير سابقا عن "جبهة المقاومة" التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.



وتصنّف الهند جماعة "جبهة المقاومة" أيضًا منظمة إرهابية، وتصفها مؤسسة أوبزرفر ريسيرش، ومقرّها الهند، بأنها "ستار دخاني وفرع من جماعة عسكر طيبة".



ونفت باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.