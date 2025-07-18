الولايات المتحدة تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق

سمحت الولايات المتّحدة لدبلوماسييها بالعودة إلى العراق، بعدما أجلتهم من هذا البلد قبل حوالى شهر بالتزامن مع توجيهها ضربات عسكرية لإيران.



ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحافيين إنّ "الموظفين الموجودين موقتًا خارج العراق سيبدأون بالعودة تدريجيًا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية" الأميركية في مدينة أربيل الكردية.



لكنّ الوزارة شدّدت على أنّها مع ذلك لا تزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق.



وفي 22 حزيران، أمرت الولايات المتّحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرة هذا البلد.



وصدر هذا القرار بعيد ساعات من شنّ الولايات المتّحدة قصفًا مركّزًا طال ثلاثة مواقع نووية في إيران.

