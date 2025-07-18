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ماكرون أدان قصف إسرائيل كنيسة في غزة
أخبار دولية
2025-07-18 | 00:19
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ماكرون أدان قصف إسرائيل كنيسة في غزة
أدان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون القصف الإسرائيليّ، الذي استهدف كنيسة في غزة تحظى "بحماية تاريخية من فرنسا".
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "لقد تحدّثتُ مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين"، مؤكّدًا "تضامن فرنسا مع المسيحيين الفلسطينيين، الذين هم اليوم، من غزة إلى الطيبة، يتعرضون للتهديد".
وشدّد الرئيس الفرنسيّ على أنّ "استمرار هذه الحرب أمر غير مبرّر. يجب تثبيت وقف إطلاق النار فورَا، وتحرير المدنيين والرهائن من خطر الحرب الدائمة".
كما أدان وزير الخارجية الفرنسيّ جان-نويل بارو في منشور على منصة اكس القصف "غير المقبول"، الذي طاول كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية".
وقال بارو: "أعربت لبطريرك اللاتين في القدس عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة".
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