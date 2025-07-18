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غوتيريش: الاجتماعات التي عقدت بين زعيمي جزيرة قبرص كانت بنّاءة

أخبار دولية
2025-07-18 | 00:36
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غوتيريش: الاجتماعات التي عقدت بين زعيمي جزيرة قبرص كانت بنّاءة
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غوتيريش: الاجتماعات التي عقدت بين زعيمي جزيرة قبرص كانت بنّاءة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ الاجتماعات التي عقدت بين زعيمي جزيرة قبرص المتنازعين في مقر المنظمة في نيويورك كانت "بنّاءة" رغم استمرار التساؤلات في شأن نقاط العبور في الجزيرة المقسمة. 
     
وأوضح غوتيريش أنّ الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليديس وزعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار يجريان محادثات وقد حققا خرقًا بتشكيل لجنة تعنى بالشباب وثلاثة مواضيع أخرى. 
     
وأكّد أنّ مسائل مثل فتح أربع نقاط عبور جديدة واستغلال الطاقة الشمسية في المنطقة العازلة بين جانبي الجزيرة لا تزال عالقة.  
     
وعقب الاجتماع، قال تتار إنّ الجانب القبرصي اليوناني سعى إلى شقّ طريق جديد في المنطقة العازلة بين الجانبين للوصول إلى معبر جديد، وهو أمر مرفوض من قبل الجانب القبرصيّ التركيّ. 
     
وأضاف: "بسبب تعقيد المنطقة العازلة، لم نتمكن من الإعلان عن فتح أربع بوابات".

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