المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في السويداء

تستعد قوات الأمن لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية، وفق ما أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية.



وطالبت إسرائيل الحكومة السورية بالانسحاب من الجنوب، محذرة من أنّها لن تسمح لحكام البلاد الإسلاميين بتعزيز وجودهم على حدودها.