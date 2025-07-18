الاتحاد الأوروبيّ يفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبيّ حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسيّ الموجه للتصدير، على ما أفادت مصادر دبلوماسبة.



وأكد دبلوماسيّ في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبيّ "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا".



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا".



ورحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات.



وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور عبر منصة إكس: "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسيّ) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، حيث تشنّ موسكو غزوا واسع النطاق منذ شباط 2022.



وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض في السوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15 في المئة، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق.



وأكدت كالاس أنّ الاتحاد الأوروبيّ "سيحافظ على الضغط إلى أن توقف روسيا حربها".