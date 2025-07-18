إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا

أعلنت إسرائيل أنها بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى السويداء بعد اشتباكات طائفية حصدت الكثير من الأرواح في هذه المحافظة ذات الغالبية الدرزية.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الدروز في السويداء والوضع الإنسانيّ الصعب في هذه المنطقة، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر بإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان الدروز في المنطقة".



وستكون قيمة المساعدات مليوني شيكل (حوالى 600 ألف دولار) وتشمل حصصًا غذائية وامدادات طبية، على ما أوضحت الوزارة.