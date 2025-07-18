مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الوضع في السويداء مقلق للغاية

عبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "بالغ القلق" إزاء تأثر عملياتها الإغاثية بالأعمال القتالية التي تشهدها مدينة السويداء في جنوب سوريا.



وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر للصحافيين في جنيف: "الوضع في السويداء مقلق للغاية".



وأضاف: "من الصعب جدًا علينا العمل هناك في الوقت الحالي، قدرتنا على إيصال المساعدات محدودة للغاية".



ودعت الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية.