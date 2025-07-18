اتصال بين البابا لاوون الرابع عشر ونتانياهو غداة الضربة على الكنيسة في غزة

أجرى البابا لاوون الرابع عشر محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الجمعة، حسبما أفاد الفاتيكان، وذلك غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وجدد البابا خلال المحادثة "دعوته إلى إعادة تحريك المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب"، معربا عن "قلقه إزاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه سكان غزة، والذي يدفع ثمنه بشكل خاص الأطفال وكبار السن والمرضى"، وفق بيان أصدره الفاتيكان.

