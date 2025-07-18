الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة أطلقت من شمال غزة

الرئاسة السورية تتهم المقاتلين الدروز بخرق وقف إطلاق النار

الرئاسة السورية تتهم المقاتلين الدروز بخرق وقف إطلاق النار

الرئيس السوري يتلقى اتصالات تضامن من قادة السعودية وتركيا وقطر بشأن التطورات في الجنوب السوري