المستشار الألماني تحدث هاتفيا مع نتنياهو: لعدم اتخاذ أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر فيه عن أمله في وقف إطلاق النار في غزة ودعا إلى توفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية.



وأشار المتحدث في بيان، الى أن "المستشار الألماني أكد ضرورة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة بشكل آمن وإنساني".



وكشف أن "المستشار أكد أيضا ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية".