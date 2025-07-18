بريطانيا ستفرض إجراءات مماثلة للعقوبات الأوروبية الجديدة على صادرات النفط الروسي

أعلنت بريطانيا أنها ستطبق إجراءات مماثلة للحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وتطال خصوصا قطاع الطاقة عبر خفض سقف سعر صادرات موسكو النفطية.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "نحن نضرب الى جانب الاتحاد الأوروبي، نواة قطاع الطاقة الروسي. سنواصل معا فرض ضغط متواصل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصناعة النفط الحيوية، وقطع تمويل حربه غير المشروعة" في أوكرانيا.