إردوغان يبلغ بوتين بأن المواجهات الجديدة في سوريا تهدد المنطقة

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية، بأن المواجهات المسلحة في جنوب سوريا تشكل تهديدا إقليميا، بحسب ما أفاد مكتبه.



ولفت إردوغان الى أن الاشتباكات التي وقعت بعد خروج القوات الحكومية السورية من مدينة السويداء "تشكل تهديدا للمنطقة برمتها"، مشددا على أهمية ألا تنتهك إسرائيل سيادة سوريا.