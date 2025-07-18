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إردوغان يبلغ بوتين بأن المواجهات الجديدة في سوريا تهدد المنطقة
أخبار دولية
2025-07-18 | 11:29
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إردوغان يبلغ بوتين بأن المواجهات الجديدة في سوريا تهدد المنطقة
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية، بأن المواجهات المسلحة في جنوب سوريا تشكل تهديدا إقليميا، بحسب ما أفاد مكتبه.
ولفت إردوغان الى أن الاشتباكات التي وقعت بعد خروج القوات الحكومية السورية من مدينة السويداء "تشكل تهديدا للمنطقة برمتها"، مشددا على أهمية ألا تنتهك إسرائيل سيادة سوريا.
من جهته، أعرب الرئيس الروسي عن "قلقه الكبير" حيال أعمال العنف في سوريا، داعيا الى إرساء الاستقرار.
وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين "عبرا عن قلقهما الكبير حيال التصعيد الأخير للعنف في هذا البلد، وشددا على أهمية إرساء سريع للاستقرار عبر الحوار وتعزيز التماسك الوطني".
أخبار دولية
إردوغان
بوتين
سوريا
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