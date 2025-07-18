القضاء البرازيلي يفرض على بولسونارو وضع سوار إلكتروني

فرض قاض في المحكمة العليا على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وضع سوار إلكتروني من الآن فصاعدا، متّهما إيّاه ونجله إدواردو بـ"أعمال عدائية" ضدّ الدولة.



وندّد بولسونارو الذي يحاكم على خلفية محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمام صحافيين بما وصفه "أقصى إذلال" لحظة خروجه من مكتب أمانة وزارة العدل في دائرة برازيليا.



وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس الذي يدير الإجراءات القضائية المتخذة في حق الرئيس اليميني المتطرف الذي تولّى السلطة بين 2019 و2022.



وأتى في خضم أزمة دبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة. وقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ندّد بحملة شعواء في حقّ حليفه بولسونارو بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل اعتبارا من آب. واستنكر الرئيس البرازيلي من جهته "ابتزازا غير مقبول".



وبالإضافة إلى وضع سوار إلكتروني، لم يعد يسمح لجايير بولسونارو بمغادرة منزله بين السابعة مساء والسادسة صباحا من الإثنين إلى الجمعة، وعلى مدار الساعة يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية، وفق ما جاء في القرار القضائي.



ومنع أيضا من "التواصل مع سفراء وسلطات خارجية".



ويرى الرئيس السابق في محاكمته حملة "اضطهاد سياسي". ومن المرتقب أن يصدر الحكم في الأسابيع المقبلة وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن تتخطّى 40 عاما.



ويعيش نجله إدواردو بولسونارو في الولايات المتحدة حيث يطالب السلطات الأميركية بفرض عقوبات على القضاء البرازيلي.