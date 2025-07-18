ثلاثة قتلى على الأقل في "حادث" بمركز تدريب للشرطة الأميركية

قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجلوس، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.



وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة اكس: "يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب"، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".