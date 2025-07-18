المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء

نزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء في جنوب سوريا، إثر أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.



وأوردت المنظمة في بيان أن "79 ألفا و339 شخصا نزحوا منذ 13 تموز، من ضمنهم 20 ألفا و19 شخصا نزحوا في 17 تموز"، مشيرة الى أن "الخدمات الأساسية في السويداء" من كهرباء وماء "انهارت"، فضلا عن "نقص بالوقود شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الاجلاء الطارئة".