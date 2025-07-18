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جحيم السويداء: الدروز والعشائر وجهًا لوجه
أخبار دولية
2025-07-18 | 13:00
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جحيم السويداء: الدروز والعشائر وجهًا لوجه
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جحيم السويداء: الدروز والعشائر وجهًا لوجه
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السويداء:
الدروز
والعشائر
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