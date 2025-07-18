أكسيوس: مدير جهاز الموساد الإسرائيلي زار واشنطن هذا الأسبوع

ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زار واشنطن هذا الأسبوع.



وأشار التقرير إلى أن تلك الزيارة جاءت في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على مساعدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.