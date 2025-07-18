صهيب جوهر لـ"جدل": ما جرى في أذربيجان وأبو ظبي كان مؤشرا على ما حصل في السويداء

رأى الباحث السياسي صهيب جوهر أن ما جرى في أذربيجان ومن ثم في أبو ظبي كان مؤشرا على ما حصل في السويداء في سوريا.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "الجانب الإسرائيلي طرح أمورا عدة والجانب السوري رفض بعضها. أما الجانب السوري فطلب مجموعة من الأمور وأبرزها الدخول الى السويداء".



وأضاف: "لو أن مكونا آخر في سوريا تعّرض لهجوم لما كنا سنرى ردة الفعل الاسرائيلية هذه"، مشيرا الى أن المكون الدرزي حاضر في الحكومة والحياة السياسية الإسرائيلية.





ولفت جوهر الى أن الصراع بين البدو وأهالي السويداء ليس وليد اليوم، مشيرا الى أن هذا الصراع موجود منذ عشرات السنوات.

من جهة أخرى، قال جوهر: "لا أفق لعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان في المدى المنظور طالما الصراع في حركة "فتح" مستمر".