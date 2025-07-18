الرئاسة السورية تدعو إلى "ضبط النفس" وتتعهد بإرسال قوة "لفضّ الاشتباكات" في جنوب البلاد

تعهدت الرئاسة السورية في بيان، بإرسال قوات بهدف فضّ الاشتباكات المتواصلة في السويداء في جنوب البلاد بين فصائل من الدروز ومسلحين من العشائر، داعية في الوقت نفسه إلى "ضبط النفس".



ودعت الرئاسة في بيانها "كل الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، قائلة: "تعمل الجهات المختصة على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيا، بالتوازي مع اجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء" إلى السويداء.