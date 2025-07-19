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ترامب: سيتم إطلاق المزيد من الرهائن من غزة قريبا

أخبار دولية
2025-07-19 | 00:46
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ترامب: سيتم إطلاق المزيد من الرهائن من غزة قريبا
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ترامب: سيتم إطلاق المزيد من الرهائن من غزة قريبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتم إطلاق 10 رهائن آخرين من غزة قريبا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأدلى ترامب بهذا التعليق في خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، مشيدا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

وقال ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد عشرة رهائن آخرين قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة".

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