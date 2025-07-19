قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية

أوقفت قاضية اتحادية أمس الجمعة تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.



ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.



ووصفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية نانسي توريسن، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.



وكتبت: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية.





