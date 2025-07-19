براك: اتفاق بين إسرائيل وسوريا على وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف لإطلاق النار بعد أيام من شن طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء ودمشق، كما حض جميع الأطراف المتحاربة في سوريا على إلقاء السلاح.وقال براك، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس السوري أحمد الشرع "اتفقا على وقف لإطلاق النار" بدعم أيضا من تركيا والاردن المجاورتين لسوريا.وكتب براك على منصة اكس: "ندعو الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم والعمل مع باقي الاقليات الاخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة في إطار من السلام والازدهار مع جيرانها".