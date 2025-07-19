718 قتيلا جراء أعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا

ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا الى 718 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت، في حين لا تزال اشتباكات متقطعة تدور بين مسلحين من الدروز والبدو.وأحصى المرصد في عداد القتلى 146 مقاتلا و245 مدنيا من الدروز، بينهم 165 "أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قتل 287 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.