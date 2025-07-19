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الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للاحتكام إلى صوت العقل لا للسلاح والفوضى

أخبار دولية
2025-07-19 | 01:00
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الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للاحتكام إلى صوت العقل لا للسلاح والفوضى
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الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للاحتكام إلى صوت العقل لا للسلاح والفوضى

جددت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الدعوة للاحتكام الى الانسانية، معلنة مد اليد للتعامل مع كل انسان شريف لانهاء الاشتباكات ووقف اطلاق النار والاحتكام لصوت العقل والحكمة والانسانية لا للسلاح والفوضى.

وقالت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا في بيان: "لم يكن أبناء الطائفة المعروفية دعاة تفرقة أو فتنة وانما كانوا وعلى مدار التاريخ نبراساً في الانسانية والتآخي وطالما كان الجبل ملجأ لكل مظلوم وخائف".
 
وأضافت: "نترحم على أرواح شهداءنا الابرار الذين قضوا في الاعتداءات الاخيرة التي طالت أرض السويداء من مدنيين ابرياء وشبان شجعان قضوا مقاتلين مدافعين عن انسانيتهم وكرامتهم وهويتهم المعروفية".

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