وزارة الداخلية: قوات الأمن السورية تبدأ بالانتشار في محافظة السويداء لـ"وقف الفوضى"

بدأت قوات الأمن السورية بالانتشار في محافظة السويداء لـ"حماية المدنيين ووقف الفوضى"، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السبت.



وفي بيان نشره على تلغرام، قال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا: "بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى".