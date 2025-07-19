الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار... وتحذر

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.



وأهابت الرئاسة في بيان، بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء.



ودعت الأطراف كافة، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف الأعمال القتالية كافة فورًا في كل المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق.

ولفتت الى أنه في هذا السياق، بدأت قوات الأمن بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.



وحذرت رئاسة الجمهورية من أي خرق لهذا القرار، لافتة الى أن ذلك سيعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة.