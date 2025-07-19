الرئيس السوري: الدولة ملتزمة حماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين من أي طرف كان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام الدولة "حماية الأقليات" في البلاد ومحاسبة جميع "المنتهكين من أي طرف كان" بعد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من 700 قتيل خلال اسبوع.وقال الشرع في كلمة وجهها الى السوريين: "تلتزم الدولة السورية بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلاد وهي ماضية في محاسبة جميع المنتهكين من اي طرف كان".وأضاف: "لن يفلت أي شخص من المحاسبة ونتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت... ونؤكد على أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع".