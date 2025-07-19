الكونغو وحركة 23 مارس المتمردة توقعان إعلان مبادئ في قطر لإنهاء القتال

وقعت جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة اليوم السبت في قطر إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونغو.



ووقع الإعلان ممثلون عن الجانبين في الدوحة.