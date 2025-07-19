الجيش الإسرائيلي: عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى قرية درزية سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود مع سوريا إلى مجدل شمس، وهي قرية درزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



وأضاف أن الإسرائيليين تصرفوا بعنف ضد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها فض تجمع في المنطقة خلال الليل.