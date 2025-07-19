رويترز عن مصادر: مسيرة مجهولة تقتل عضوا بحزب العمال الكردستاني قرب السليمانية بالعراق

أفادت مصادر أمنية ومسؤولون محليون لرويترز، بأن هجوما بطائرة مسيرة مجهولة الهوية أسفر عن مقتل عضو في حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر بالقرب من السليمانية بالعراق، في أول هجوم من نوعه منذ شهور.





