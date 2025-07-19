الدفاع المدني بغزة: 26 شهيدا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركزي توزيع مساعدات في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أن 26 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع السبت.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن مسعفين نقلوا صباح اليوم "26 شهيدا بينهم عدد من الأطفال وسيدة، وأكثر من 100 إصابة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركزي توزيع المساعدات في غرب خان يونس ورفح" بجنوب القطاع.



وأوضح أن "22 شهيدا نقلوا من منطقة الطينة قرب مركز توزيع المساعدات جنوب غرب خان يونس، وأربعة شهداء في منطقة الشاكوش قرب مركز التوزيع" شمال غرب مدينة رفح.



ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى "ناصر" في خان يونس، بحسب بصل.



